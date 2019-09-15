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Çerkeş’teki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları sürerken, deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Asayiş 15.09.2019, 13:56 15.09.2019, 14:18
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları sürerken, deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Öte yandan, Çerkeş ilçesi Hacılar köyü merkezli deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin şiddetiyle güvenlik kamerası sallanırken, vatandaşlar korkuyla dışarı çıkıyor.
(Hilmi Çelikel/İHA)
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