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Çerkeş’teki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları sürerken, deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Asayiş 15.09.2019, 13:56 15.09.2019, 14:18
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Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları sürerken, deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Çerkeş ilçesinde dün art arda meydana gelen depremlerin ardından Hacılar, Güzelyurt, Karamustafa köylerinde AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bölgede vatandaşlar tedirgin olmamaları noktasında uyarılırken, bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Öte yandan, Çerkeş ilçesi Hacılar köyü merkezli deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin şiddetiyle güvenlik kamerası sallanırken, vatandaşlar korkuyla dışarı çıkıyor.

(Hilmi Çelikel/İHA)

#yeni deprem görüntüleri #deprem #çerkeş #çankırı
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