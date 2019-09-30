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Çeşme’de 224 göçmen yakalandı
İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 179 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde, denize açılma hazırlığı yapan 45 kişi ise jandarma ekiplerince karada olmak üzere toplam 224 göçmen yakalandı.
Asayiş 30.09.2019, 19:07
İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 179 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde, denize açılma hazırlığı yapan 45 kişi ise jandarma ekiplerince karada olmak üzere toplam 224 göçmen yakalandı.
Ayrıca atıl durumda bulunan eski Alman Tatil Köyü’nde de, denize açılma hazırlığı yapan 45 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Çeşme temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılandı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Göçmenlerin, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi.(Muhammet İsa Atagöz/İHA)
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