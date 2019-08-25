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Çeşme’de 31 göçmen yakalandı
İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 31 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Asayiş 25.08.2019, 19:04
İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 31 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Aralarında bir görme engellinin de bulunduğu göçmenler, Çeşme Belediyesi’ne ait bir otobüsle, İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilecekleri öğrenildi.(Muhammet İsa Atagöz/İHA)
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