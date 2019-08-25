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Çeşme’de 31 göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 31 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Asayiş 25.08.2019, 19:04
Çeşme’de 31 göçmen yakalandı
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İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 31 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren TCSG 902 Sahil Güvenlik botu, sabah saat 07.00 sıralarında, Kara Ada açıklarında bir şişme botu müdahale ederek durdurdu. Şişme bottaki Suriye, Filistin, Somali ve Kongo uyruklu 31 göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme iskelesine getirildi. Çeşme iskelesindeki çadıra alınan göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtılarak, ihtiyaçları karşılandı.

Aralarında bir görme engellinin de bulunduğu göçmenler, Çeşme Belediyesi’ne ait bir otobüsle, İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilecekleri öğrenildi.

(Muhammet İsa Atagöz/İHA)
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