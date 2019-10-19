Çeşme’de 313 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir’in Çeşme ilçesinden, Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 243 göçmen sahil güvenlik ekiplerince, 70 göçmen de İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Asayiş 19.10.2019, 18:14
İzmir’in Çeşme ilçesinden, Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 243 göçmen sahil güvenlik ekiplerince, 70 göçmen de İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Göçmenlerin İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi. Kış mevsimine girilirken, son dönemlerde yakalanan göçmen sayısı ise dikkat çekti.(Muhammet İsa Atagöz/İHA)
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