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Çeşme’de 47 göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 47 göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Asayiş 16.08.2019, 11:00
Çeşme’de 47 göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 47 göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; bir ihbarı değerlendiren TCSG 24 Sahil Güvenlik botu, bu sabah saat 07.20 sıralarında, Kara Ada açıklarında bir şişme bot tespit etti. Şişme botu, müdahale ederek durduran Sahil Güvenlik ekipleri, şişme bottaki 47 göçmeni alarak Çeşme İskelesi’ne getirdi. 44’ü Suriye, 3’ü de Filistin uyruklu olan göçmenler, Çeşme İskelesi’ndeki çadıra alındı. 18’i erkek, 9’u kadın, 20’si ise çocuk olan göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü Çeşme temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılandı. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

(Muhammet İsa Atagöz/İHA)
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