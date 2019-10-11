Son Dakika
Türkiye Ermenileri Patrikliğinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Görev yaptığı okula 56 yıl sonra “mektup“la döndü
Dünya Kız Çocukları Günü'nde anlamlı proje...
Şehit babası: "Gönüllü olarak gitmeye hazırım"
Terör örgütü yanlılarından sosyal medyada Trump'ı manipülasyon çabası
Terörün finans kaynağına büyük darbe

Çeşme’de 56 göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Asayiş 11.10.2019, 10:46 11.10.2019, 10:51
Çeşme’de 56 göçmen yakalandı
banner63

İzmir’in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme İlçe Jandarma Komutalığı ekipleri, Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 50 Afgan, 6 Filistinli vatandaş olmak üzere toplam 56 düzensiz göçmen ile göçmenlerin kaçmasını organize ettiği şüphesiyle Y.Ö. isimli şahsı yakaladı.

Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

(İsmail Hakkı Ergün/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#izmir #çeşme #asayiş #göçmen
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
İmsak 05:25
Güneş 06:48
Öğle 12:40
İkindi 15:49
Akşam 18:22
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@