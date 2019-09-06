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Çeşme’de 6 şişme botta 236 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında 6 şişme botta yasadışı yollarla Yunanistan’a gitmeye çalışan 236 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Kaçak göçmenlere 80 TL’ye satılan ve inşaat yalıtım malzemesi ile yapıldığı için su üstünde tutma özelliği bulunmayan can yelekleri ise dikkat çekti.

Asayiş 06.09.2019, 14:32
Çeşme’de 6 şişme botta 236 kaçak göçmen yakalandı
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İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında 6 şişme botta yasadışı yollarla Yunanistan’a gitmeye çalışan 236 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Kaçak göçmenlere 80 TL’ye satılan ve inşaat yalıtım malzemesi ile yapıldığı için su üstünde tutma özelliği bulunmayan can yelekleri ise dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre; gelen ihbarları değerlendiren TCSG 24 Sahil Güvenlik botu ve Kolluk Destek Timi botu, bugün 05.00 ve 09.00 saatleri arasında Çeşme açıklarında 6 şişme bota müdahale ederek, 236 kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sakız Adası’na geçmesine engel oldu. Suriye, Filistin, Fas, Bangladeş, Irak, Afganistan, Somali ve Kongo uyruklu göçmenler Çeşme İskelesine getirilirken, göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçları Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Çeşme temsilcileri tarafından karşılandı.

BAŞINI TAŞA VURAN GÖÇMEN, ÇANTASINDAKİ SARGI BEZİ İLE BAŞINI SARDI

Başı sargı bezi ile sarılı olan bir göçmen de dikkat çekerken, olayın nasıl olduğunu soran görevlilere bota binmeden önce eğimli bir araziden inerken düşerek başını taşa vurduğunu ve çantasında bulunan sargı bezi ile sardığını anlattı.

CAN YELEKLERİNDE İNŞAAT YALITIM MALZEMESİ

Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu göçmenlerin can yelekleri imha edilmek üzere toplandı. Göçmenlere 80 liraya satıldığı öğrenilen can yeleklerinin ne kadar güvensiz olduğu, bir Sahil Güvenlik komutanı tarafından göçmenlere gösterildi. Sahil Güvenlik komutanı, can yeleklerini keserek içlerinde kullanılan malzemenin inşaatlarda kullanılan yalıtım maddesi olduğunu, su üstünde tutma özelliğinin olmadığını anlattı. 236 kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanması için Çeşme Belediyesine ait otobüslerle Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi.

KONGOLU GÖÇMEN, KIZ ÇOCUĞU DOĞURDU

Öte yandan, dün Çeşme açıklarında bir şişme botta yakalanan Kongo uyruklu Noila Madila’nın dün akşam saatlerinde doğum yaptığı öğrenildi. Dün akşam doğum sancıları tutan Kongolu Noila Madila, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradan da Urla Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Noila Madila, Urla Devlet Hastanesinde doğuma alınarak bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

(Muhammet İsa Atagöz/İHA)
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