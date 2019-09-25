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Çeşme’de 98 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir’in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sakız Adası’na geçmek isteyen 98 sığınmacı, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Yağmur ve rüzgara rağmen denize açılan göçmenlere ekipler müdahale etti.
Asayiş 25.09.2019, 11:53
İzmir’in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sakız Adası’na geçmek isteyen 98 sığınmacı, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Yağmur ve rüzgara rağmen denize açılan göçmenlere ekipler müdahale etti.
Suriye, Afganistan ve Filistin uyruklu göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Çeşme temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılandı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının için İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi.(Muhammet İsa Atagöz/İHA)
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