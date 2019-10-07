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Çeşme’de batan botta can pazarı

İzmir’in Çeşme ilçesinden, Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan göçmenlerin botu battı, can pazarı yaşandı. Denize düşen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 11 göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından zaman karşı yarışta kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Asayiş 07.10.2019, 15:24
Çeşme’de batan botta can pazarı

İzmir’in Çeşme ilçesinden, Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan göçmenlerin botu battı, can pazarı yaşandı. Denize düşen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 11 göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından zaman karşı yarışta kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Çeşme ilçesi Karaada açıklarında bir göçmen botu battığı ihbarını alan sahil güvenlik ekipleri, hızla olay yerine gitti. Botları batan ve denize düşen Suriye ile Afganistan uyruklu 4’ü çocuk toplam 11 göçmen için sahil güvenlik, zamana karşı yarışta kurtarma çalışması başlattı. Can pazarının yaşandığı olayda göçmenler teker teker kurtarıldı. Suriye uyruklu 4 çocuk göçmen, kurtarılmanın ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine sevk edildi. Göçmen çocuklar, hastanede müdahale edilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Çocukların önemli bir sağlık sorunu olmadığı öğrenilirken diğer mültecilerin de durumlarının iyi olduğu belirtildi.

11 yaşındaki Suriyeli Muhammet, teknelerinin su aldığını ve battığını anlattı. Botlarının batması üzerine denize düştüklerini belirten Muhammet, bir miktar su yuttuğunu da söyledi.

(İHA)
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