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Çeşme’de batan botta can pazarı
İzmir’in Çeşme ilçesinden, Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan göçmenlerin botu battı, can pazarı yaşandı. Denize düşen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 11 göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından zaman karşı yarışta kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Asayiş 07.10.2019, 15:24
İzmir’in Çeşme ilçesinden, Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan göçmenlerin botu battı, can pazarı yaşandı. Denize düşen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 11 göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından zaman karşı yarışta kurtarılarak karaya çıkarıldı.
11 yaşındaki Suriyeli Muhammet, teknelerinin su aldığını ve battığını anlattı. Botlarının batması üzerine denize düştüklerini belirten Muhammet, bir miktar su yuttuğunu da söyledi.(İHA)
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