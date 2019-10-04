Son Dakika
Yavuz sondaj gemisi "Fatih"i selamladı
Kepez'de şehidin isminin sokağa verilmesi tartışması!
Muhammed Salah, İngiliz halkına örnek oluyor
Doğu Akdeniz’de çalışmalar kesintisiz sürüyor
Bahçeli "CHP Genel Başkanı ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil ediyor"
Bağdat'taki gösteriler önlemleri altında yeniden başladı

Ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.Mehmet Topuz dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan Topuz kurtarılamadı

Asayiş 04.10.2019, 16:35 04.10.2019, 17:00
Ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
banner63

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kılıçbağı Mahallesi'nde ceviz toplamak için ağaca çıkan Mehmet Topuz (54), dengesini kaybederek düştü.

Yakınları tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topuz, buradaki müdahalenin ardından hava ambulansıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Topuz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Topuz'un cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Ceviz ağacı #Darende #malatya
Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:41
Öğle 12:42
İkindi 15:57
Akşam 18:33
Yatsı 19:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@