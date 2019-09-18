Son Dakika
Çocuk ishalse bol su içirin
Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'a coşkulu karşılama
Hastanede diş hekimine bıçaklı saldırı
Kaçak yapıların yıkımına başlandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya "uyuşturucu" darbesi
Gribin şifasını aşıda değil doğada arayın!
Minik şampiyondan Başkan Ertuğrul Çetin’e ziyaret
Afyonkarahisarlı Maden İhracatçılarının gurur gecesi
Keçiören'de hedef vatandaşın mutluluğu...
TUS sonuçları açıklandı

Cezaevi firarisi 5 yıl sonra tatil dönüşü yakalandı

Gaziantep’te 5 yıl önce resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 40 yıl hapis cezası alan ve cezasının birinci yılında cezaevinden firar eden şahıs, tatilden dönerken Konya polisi tarafından başkasının adına düzenlenmiş kimlikle yakalandı.

Asayiş 18.09.2019, 12:26
Cezaevi firarisi 5 yıl sonra tatil dönüşü yakalandı
banner63

Gaziantep’te 5 yıl önce resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 40 yıl hapis cezası alan ve cezasının birinci yılında cezaevinden firar eden şahıs, tatilden dönerken Konya polisi tarafından başkasının adına düzenlenmiş kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep Ceza Mahkemesince verilen ’Resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık’ suçlarından hakkındaki kesinleşmiş 40 yıl hapis cezasının birinci yılını infaz ederken 5 yıl önce Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Metin G.’nin 35 AIR 52 plakalı otomobille tatil için gittiği Mersin’den İzmir’e seyir halinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Karaman yolu üzerinde uygulama noktasında beklemeye başlayan polis ekipleri, aracı durdurularak şahsın kimlik sorgulamasını yaptı. Şahsın ibraz ettiği kimliğin farklı bir isim üzerine hazırlandığını tespit eden İnfaz Büro Amirliği ekipleri Metin G.’yi gözaltına aldı. İfadesi için emniyete götürülen Metin G.’nin 5 yıl önce Gaziantep’teki cezaevinden kaçtığını ve İzmir’de saklandığını itiraf ettiği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından Metin G.’nin Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek cezaevine gönderileceği öğrenildi.

(İbrahim Yetkin/İHA)
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 18 Eylül 2019
İmsak 05:00
Güneş 06:25
Öğle 12:48
İkindi 16:17
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@