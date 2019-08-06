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Çiçekçiye sokakta sopa ve coplarla meydan dayağı
Antalya’da 1’i kadın 4 kişi, yere yatırdıkları bir kişiyi sopa ve coplarla dövdü. Darp anı bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, darp edilen şahsın saldırganlardan kaçarak kurtulduğu öğrenildi.
Asayiş 06.08.2019, 17:37
Antalya’da 1’i kadın 4 kişi, yere yatırdıkları bir kişiyi sopa ve coplarla dövdü. Darp anı bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, darp edilen şahsın saldırganlardan kaçarak kurtulduğu öğrenildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenlerin tepkisine yol açarken dövülen kişinin saldırganlardan kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüphelileri gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadeleri alınan şüphelilerin Savcılık talimatıyla serbest bırakılıp dosyanın Cumhuriyet Savcılığa gönderildiği ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.(İHA)
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