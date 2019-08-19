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Cizre’de TEM, Narkotik ve KOM ekiplerinden ortak denetim

Şırnak’ın Cizre ilçesinde TEM, Narkotik ve KOM ekipleri ortak denetim yaptı.

Asayiş 19.08.2019, 00:00 19.08.2019, 00:42
Cizre’de TEM, Narkotik ve KOM ekiplerinden ortak denetim
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde TEM, Narkotik ve KOM ekipleri ortak denetim yaptı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Yafes Bulvarı, Park Caddesi, Botaş Caddesi, Nusaybin Bulvarı ve Üzüm sokakta 205 polis ve eğitimli köpeklerle uyuşturucu ve bomba denetimi yaptı. Yoldan geçen araçları durdurup uyuşturucu ve kaçakçılık denetimi yapan ekipler hem üst araması yaptı hem de araçları titizlikle inceledi. Durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşlara ve gençlere terörün ve uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren güvenlik güçleri, vatandaşlardan çevrelerinde gördükleri terör yandaşları ve uyuşturucu satıcılarını ya da başka herhangi bir konuda duydukları rahatsızlıkları kendilerine ve 155 polis ihbar hattına iletmelerini istedi.

Cizreli vatandaşlar ise yapılan denetimden dolayı polislere teşekkür ederek, uygulamaların sıklıkla yapılmasını istedi.

(İHA)

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