"Çocuğum hasta kusura bakmayın" dedi, banka soydu
Avcılar’da bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit edip, "Çocuğum hasta kusura bakmayın" diyerek soygun gerçekleştirdi. Güvenlik görevlilerinin 30 bin TL alan soyguncuya ateş ettiği fakat durduramadığı öğrenildi.
Asayiş 27.09.2019, 15:44
Olay, Avcılar’da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit edip, "Çocuğun hasta kusura bakmayın" diyerek soygun gerçekleştirdi. 30 bin TL alan şahıs bankadan çıkarak kayıplara karıştı. Soyguncu bankadan çıktığı sırada bankanın güvenlik görevlilerinin ateş ettiği fakat soyguncuyu durduramadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bankada inceleme başlatırken soyguncuyu bulmak için de çalışmalar başladı.(Erdal Can İçelli - Murat Delice/İHA)
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