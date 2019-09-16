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Çocuk gelin son anda kurtarıldı

İstanbul Sultangazi’de 17 yaşında zorla evlendirilmek istenen kız, arkadaşının ihbarıyla son anda kurtarıldı. Düğün salonuna gelen polis ekipleri, gelin arabasından çocuk gelini ve damadı alarak polis merkezine götürdü.

Asayiş 16.09.2019, 10:08 16.09.2019, 10:53
Çocuk gelin son anda kurtarıldı
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İstanbul Sultangazi’de 17 yaşında zorla evlendirilmek istenen kız, arkadaşının ihbarıyla son anda kurtarıldı. Düğün salonuna gelen polis ekipleri, gelin arabasından çocuk gelini ve damadı alarak polis merkezine götürdü.

Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi’deki bir düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre, A.Ö. isimli 17 yaşındaki kız çocuğu, iki yıl önce aralarında dini nikah kıyılan akrabası İ.D. ile zorla evlendirilmek istendi. Evlenmek istemeyen kız, arkadaşını arayarak bu durumdan kendisini kurtarmasını istedi. Kıza yardım etmek isteyen arkadaşı, durumu polise bildirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün salonuna gelerek beklemeye başladı. Düğünde herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için bekleyen ekipler, gelin ve damadın arabaya binmesiyle harekete geçti. Gelin arabasındaki çocuk gelin ve damat İ.D. ekipler tarafından alınarak polis merkezine götürüldü.

"EVLENMEK İSTEMİYORUM, OKUMAK İSTİYORUM"

17 yaşındaki A.Ö.’nün polis merkezinde verdiği ifadede, “İki yıl önce dini nikah kıyıldı, ben yurda yerleştim. Aileme evlenmek istemediğimi söyledim. Beni eve davet ettiler, düğün olmayacağını, beni evlendirmeyeceklerini söylediler. Bende inandım ama birden düğün yaptılar. Kimse bana dokunmadı. Sadece evlenmek istemiyorum, okumak istiyorum” dediği öğrenildi.

İki yıl önce dini nikahı kıyılan ve dün evlendirilmekten son anda kurtulan A.Ö’nün tekrardan yurda yerleştirdiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#çocuk gelin #Sultangazi #istanbul
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