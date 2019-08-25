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Çocuk tacizi şüphelisi linç edilmek istendi

Adana’da kız çocuklarını taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri tarafından kurtarılan şahıs gözaltına alındı. Şahsın üzerinden 16 adet toka, sabun ve 4 metre kablo çıktığı öğrenildi.

Asayiş 25.08.2019, 10:12 25.08.2019, 10:17
Çocuk tacizi şüphelisi linç edilmek istendi
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Adana’da kız çocuklarını taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri tarafından kurtarılan şahıs gözaltına alındı. Şahsın üzerinden 16 adet toka, sabun ve 4 metre kablo çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 958 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ü.Z. (63), 2 haftadır aralıklarla mahalleye gelip küçük kız çocuklarını taciz etti. Ü.Z. son olarak mahalleye geldiğinde H.C.’nin kızı Z.C. (6) ile yeğeni Z.C .’yi (5) taciz etmeye kalkıştı. Bu sırada H.C. tacizi evinin balkonundan gördü ve şahsı yakalayıp polise haber verdi. Mahalledeki diğer vatandaşlar ise Ü.Z.’yi linç etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kurtardı ve baygın halde ekip aracına bindirip önce Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirdi, ardından Köprübaşı Polis Merkezi’ne götürdü. Ü.Z.’nin polis merkezinde yapılan üst aramasında 16 tane toka, yakım kalıp yeşil sabun ve 4 metre kablo çıktığı öğrenildi.

Bu sırada H.C. gazetecilere, “Çocuğumu taciz etti. Çocuklarımızın üstünü başını çıkarıp taciz ediyor. Geçen gün 3 kere takip ettik kaçtı, sonunda yakaladık. Tanımıyoruz” diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise, “İnsanlar nasıl çocukları taciz eder. Bunlar bizim bacılarımız. Böyle insanlar Türkiye’yi bozuyorlar. Ağır ceza almalarını istiyoruz” dedi.

Ü.Z. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Umutcan İşledici - Rüşan Anıl Atar/İHA)

#Polis ekipleri #Adanada kız çocuklarını taciz ettiği #adana #linç edilmek istendi #Çocuk tacizi şüphelisi
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