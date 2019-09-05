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Çocuklarına içki içiren anne ve baba serbest bırakıldı
Bursa’da, boşandığı eski karısının 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği videoları gören babanın suç duyurusu üzerine Uşak’ta gözaltına alınan eski eş ve kocası çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Asayiş 05.09.2019, 19:01
Bursa’da, boşandığı eski karısının 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği videoları gören babanın suç duyurusu üzerine Uşak’ta gözaltına alınan eski eş ve kocası çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Olayın ardından savcılık talimatıyla anne Y.Ç. ile yeni eşi A.Ç., polis tarafından Uşak’ta oturdukları evde gözaltına alındı. Çift, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Y.Ç. ile yeni eşi A.Ç., adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tarafından serbest bırakıldı.(Caner Eşme/İHA)
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