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Çorlu’da geri dönüşüm deposunda yangın
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm için toplanan hurda malzemelerin depolandığı eski bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Asayiş 22.09.2019, 17:13
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm için toplanan hurda malzemelerin depolandığı eski bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.(İHA)
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