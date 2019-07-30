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Çorum’da iki ayrı kaza: 6 yaralı
Çorum’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Asayiş 30.07.2019, 20:19
Çorum’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.
ARACIN AYNASI DÜŞÜNCE DİKKATİ DAĞILDI AĞACA ÇARPTI
Ulukavak Mahallesi’nde meydana gelen kazada ise, Pakize Ş. yönetimindeki otomobil seyir halinde iken aracın aynasının düşmesi sonucu dikkati dağılan sürücü önce kaldırıma sonra ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan Kemal Ş. (7), Zeynep Ş. (2) Berna Y. (26), Gülfem Y. (1) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.(İHA)
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