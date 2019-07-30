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Çorum’da iki ayrı kaza: 6 yaralı

Çorum’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Asayiş 30.07.2019, 20:19
Çorum’da iki ayrı kaza: 6 yaralı

Çorum’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, Akşemsettin Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Y. yönetimindeki 19 KZ 092 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje çıkan otomobil ardından yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARACIN AYNASI DÜŞÜNCE DİKKATİ DAĞILDI AĞACA ÇARPTI

Ulukavak Mahallesi’nde meydana gelen kazada ise, Pakize Ş. yönetimindeki otomobil seyir halinde iken aracın aynasının düşmesi sonucu dikkati dağılan sürücü önce kaldırıma sonra ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan Kemal Ş. (7), Zeynep Ş. (2) Berna Y. (26), Gülfem Y. (1) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İHA)
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