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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Er Erhan Gürbüz'ün ailesine başsağlığı diledi

Asayiş 05.10.2019, 19:51 05.10.2019, 20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Er Erhan Gürbüz'ün ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan asker Gürbüz'ün ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#başsağlığı #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Şehit Piyade Er Erhan Gürbüz
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