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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı fuarda Rus pilotlardan gösteri uçuşu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’da katıldığı MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda akrobasi uçakları gösteri uçuşu yaptı.
Asayiş 29.08.2019, 18:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’da katıldığı MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda akrobasi uçakları gösteri uçuşu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Salı günü katıldığı ve Putin ile birlikte açılışını yaptığı fuar tüm dünya tarafından ilgiyle takip edildi. Erdoğan ve Putin, fuarda Rusya’nın 5. nesil savaş uçağı olan SU-57’yi birlikte incelemişti.
MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı yarın sona erecek.(Erhan Altıparmak)
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