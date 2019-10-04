Flaş HaberAfganistanlı çocukların acı kaderi!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı’na hakarete gözaltı
Samsun’da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Asayiş 04.10.2019, 09:07 04.10.2019, 09:21
Samsun’da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği tespit edilen T.D. (64), Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan ve emekli memur olduğu öğrenilen T.D., Samsun Adliyesine sevk edildi.
(Muhammer Ay/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:41
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:33
|Yatsı
|19:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2