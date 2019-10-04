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Cumhurbaşkanı’na hakarete gözaltı

Samsun’da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Asayiş 04.10.2019, 09:07 04.10.2019, 09:21
Cumhurbaşkanı’na hakarete gözaltı

Samsun’da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği tespit edilen T.D. (64), Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan ve emekli memur olduğu öğrenilen T.D., Samsun Adliyesine sevk edildi.

(Muhammer Ay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #asayiş #samsun
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