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Dağ yürüyüşünde mahsur kalan genci jandarma kurtardı
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Arama ve Kurtarma ekipleri, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı yürüyüşte tansiyonu çıkınca fenalaşarak mahsur kalan genci kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kurtarılan genç hastanede tedavi altına alındı.
Asayiş 15.09.2019, 18:53 15.09.2019, 19:28
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Arama ve Kurtarma ekipleri, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı yürüyüşte tansiyonu çıkınca fenalaşarak mahsur kalan genci kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kurtarılan genç hastanede tedavi altına alındı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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