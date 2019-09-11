Son Dakika
Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsü Kazası: 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Bolsonaro’nun oğlu hastanedeki babasını belinde silahla ziyaret etti
Şarkıcı Berkay adliyeye geldi
Venezuela, savaşa hazırlanıyor
Kerbela’da 3 günlük yas ilan edildi
Avcılar’da İETT otobüsü park halindeki 4 araca çarptı: 7 yaralı
Dış ticaret endeksleri
Borsa güne yükselişle başladı
Oğlu yemeği beğenmeyince kendini balkondan aşağı attı

Dalaman ölüm kavşağında yine kaza: Çok sayıda öğrenci yaralı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde ‘Ölüm kavşağı’ olarak da adlandırılan Atakent kavşağında meydana gelen kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.

Asayiş 11.09.2019, 09:46 11.09.2019, 11:01
Dalaman ölüm kavşağında yine kaza: Çok sayıda öğrenci yaralı
banner63

Muğla’nın Dalaman ilçesinde ‘Ölüm kavşağı’ olarak da adlandırılan Atakent kavşağında meydana gelen kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Özel bir kolejde eğitim gören öğrencileri taşıyan 48 S 5561 servis minibüsü, Atakent kavşağına geldiğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait 48 EG 985 plakalı kamyon ile kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonrası yolcu minibüsünde bulunan çok sayıda öğrenci yaralandı.

Kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans yönlendirildi. Yaralı öğrenciler 112 ekipleri tarafından Dalaman ve Ortaca’daki hastanelerde tedavi altına alındılar.

İlk belirlemelere göre hastanelere gelen yaralı öğrenci sayısının 15 olduğu, bunun artabileceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Ölüm kavşağı #trafik kazası #Dalaman
Yorumlar (0)
22°
açık
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
İmsak 04:52
Güneş 06:18
Öğle 12:51
İkindi 16:24
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@