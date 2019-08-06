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Damperi açık unutulan kamyon, PTS düzeneğini parçaladı
Kırıkkale’de damperi açık bir şekilde kara yolunda seyreden kamyon, çarptığı Plaka Tanıma Sisteminin (PTS) bulunduğu üst geçit benzeri düzeneğindeki kameraları parçaladı.
Asayiş 05.08.2019, 23:55
Kırıkkale’de damperi açık bir şekilde kara yolunda seyreden kamyon, çarptığı Plaka Tanıma Sisteminin (PTS) bulunduğu üst geçit benzeri düzeneğindeki kameraları parçaladı.
Kaza sonrası kamyonuyla birlikte olay yerinden ayrılan sürücü B.K, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(İHA)
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