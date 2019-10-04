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Datça açıklarında deprem

Ege Denizi Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Asayiş 04.10.2019, 23:46
Datça açıklarında deprem
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Ege Denizi Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Ege Denizi Muğla’nın Datça açıklarında saat 23.20’de yerin 12.20 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

(İHA)
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