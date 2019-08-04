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Datça ve Bodrum’da 81 göçmen yakalandı
Muğla’nın Datça ilçesinde 22, Bodrum ilçesinde de 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanırken, göçmen kaçaklığı olayları ile bağlantısı bulunduğu tahmin edilen 5 Türk ve bir Suriye uyruklu şüpheli yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi.
Asayiş 04.08.2019, 21:28
Muğla’nın Datça ilçesinde 22, Bodrum ilçesinde de 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanırken, göçmen kaçaklığı olayları ile bağlantısı bulunduğu tahmin edilen 5 Türk ve bir Suriye uyruklu şüpheli yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi.
Datça Aktur açıklarında ise lastik bot ile kaçış hazırlığında olan 14 Irak, 5 Suriye ve 3 Filistin uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Bodrum ve Datça’da yakalanan toplam 81 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi’ne teslim edilecek. Düzensiz göçmenlerin kaçışlarına yardım ettikleri tespit edilen 5 Türk ve bir Suriye uyruklu şüpheli ise haklarında adli işlem yapılması için Emniyet yetkililerine teslim edildi.(İHA)
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