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Datça’da 42 göçmen yakalandı

Türkiye’yi yasa dışı yollardan terk etme hazırlığında olan düzensiz göçmenler ile ilgili denizde Sahil Güvenlik ekiplerin gece gündüz denetimleri sürerken, Muğla’nın Datça ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Asayiş 03.08.2019, 13:32 03.08.2019, 17:02
Datça’da 42 göçmen yakalandı

Türkiye’yi yasa dışı yollardan terk etme hazırlığında olan düzensiz göçmenler ile ilgili denizde Sahil Güvenlik ekiplerin gece gündüz denetimleri sürerken, Muğla’nın Datça ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça Dilburnu açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botları tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin lastik botta yaptığı incelemede 37 Mısır, 7 Filistin ve 2 Suriye uyruklu düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Datça limanına teslim edildi.

(Bekir Tosun - Mehmet Ölmez/İHA)

#muğla #Datçada 42 göçmen yakalandı
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