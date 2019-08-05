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Datça’da 42 göçmen yakalandı
Türkiye’yi yasa dışı yollardan terk etme hazırlığında olan düzensiz göçmenler ile ilgili denizde Sahil Güvenlik ekiplerin gece gündüz denetimleri sürerken, Muğla’nın Datça ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Asayiş 03.08.2019, 13:32 03.08.2019, 17:02
Türkiye’yi yasa dışı yollardan terk etme hazırlığında olan düzensiz göçmenler ile ilgili denizde Sahil Güvenlik ekiplerin gece gündüz denetimleri sürerken, Muğla’nın Datça ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Datça limanına teslim edildi.
(Bekir Tosun - Mehmet Ölmez/İHA)
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