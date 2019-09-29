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Datça’da zirai alanda üç farklı noktada yangın çıktı
Muğla’nın Datça ilçesinde akşam saatlerinde zirai alanda üç farklı alanda yangın çıktı.
Asayiş 29.09.2019, 20:08
Muğla’nın Datça ilçesinde akşam saatlerinde zirai alanda üç farklı alanda yangın çıktı.
Ekipler yangının yüzer metre aralıklarla üç farklı noktada aynı anda çıkmasından dolayı sabotaj ihtimali üzerinde dururken yangında 10 dönüm zirai alan zarar gördü.(İHA)
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