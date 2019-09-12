Son Dakika
MHP'li Arzu Erdem, Bingöllüleri sevindirdi
Bursa sallandı!
MHP'li Sazak'tan 12 Eylül mesajı
Baran, “Faiz indirimi piyasaları rahatlatacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulacak komisyona Başkan Ergün’ü de seçti
Dünyada her 3 saniyede 1 kişi Sepsis nedeniyle ölüyor!
Türk Hukuk Enstitüsü Ankara Şubesi’nden Adli Yıl açılış kokteyli
Kültür ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitimde işbirliği
Bilinçsiz antibiyotik kullanımı sepsis tedavisini güçleştiriyor
Sincan'da okul kantinlerine denetim...

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Kayseri’de polis ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 12.09.2019, 17:41 12.09.2019, 17:53
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Kayseri’de polis ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu H.E ve M.J.A. gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#gözaltı #asayiş #DEAŞ operasyonu #kayseri
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 12 Eylül 2019
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:50
İkindi 16:23
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@