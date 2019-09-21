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DEAŞ’ın "celladı" tutuklandı
Terör örgütü DEAŞ’ın sözde celladı olarak örgütün kanlı infazlarını gerçekleştiren ve İzmir’de yakalanan Muhammed Ramadan, sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Asayiş 21.09.2019, 12:30 21.09.2019, 20:04
Terör örgütü DEAŞ’ın sözde celladı olarak örgütün kanlı infazlarını gerçekleştiren ve İzmir’de yakalanan Muhammed Ramadan, sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Ramadan, sevkinin ardından da tutuklanarak cezaevine konuldu. Muhammed Ramadan’ın Buca ilçesinde düzensiz göçmenlerin kaldığı rezidansta saklandığı sırada tespit edildiği ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak üzere hazırlık yaptığı öğrenilmişti.
(İHA)
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