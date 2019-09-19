Son Dakika
DEAŞ’ın Telafer Emiri Kayseri’de kıskıvrak yakalandı
"Meral Akşener'in Ülkücülerden gizlediği bir ajandası var!”
Vakıfbank Enflasyon Endeksli Kazandıran Hesap Nedir -Başvuru
UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı
UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı
Ünal Karaman: Temel sorun sakatlıklar!
Diyarbakır’da sivil polis aracı kaza yaptı: 3’ü polis 5 yaralı
Yeşilçam'ın Unutulmaz film müzikleri seslendirildi
Slovan Bratislava-Beşiktaş maçından notlar
Tatar: “Maraş 10 sene içerisinde tamamen açılmış olabilir“

DEAŞ’ın Telafer Emiri Kayseri’de kıskıvrak yakalandı

Kayseri’de Polis Özel Harekat’ın da katılımıyla DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda DEAŞ’ın silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen Telafer sözde emiri kıskıvrak yakalandı.

Asayiş 19.09.2019, 23:37 19.09.2019, 23:54
DEAŞ’ın Telafer Emiri Kayseri’de kıskıvrak yakalandı

Kayseri’de Polis Özel Harekat’ın da katılımıyla DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda DEAŞ’ın silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen Telafer sözde emiri kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri PÖH’ün de katılımıyla DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu S.H, A.A.Y, A.T ve R.E.’yi yakaladı. Yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan S.H.’nin, DEAŞ’ın Irak Telafer sözde emiri olduğu, DEAŞ adına silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü ve Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

(İHA)

#Kıskıvrak yakalandı #Telafer emiri #kayseri #deaş
Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 19 Eylül 2019
İmsak 05:03
Güneş 06:27
Öğle 12:47
İkindi 16:15
Akşam 18:58
Yatsı 20:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@