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DEAŞ’lı terörist Adana’da yakalandı
Suriye’nin Rakka bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından uzun namlulu silah eğitimi alıp burada 1 yıldan fazla terör örgütü adına olaylara katılan, babasını ve iki kardeşi örgüt saflarında savaşırken ölen terörist Adana’da yakalanıp tutuklandı.
Asayiş 10.08.2019, 09:17
Suriye’nin Rakka bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından uzun namlulu silah eğitimi alıp burada 1 yıldan fazla terör örgütü adına olaylara katılan, babasını ve iki kardeşi örgüt saflarında savaşırken ölen terörist Adana’da yakalanıp tutuklandı.
Ayrıca zanlının ifadesinde babasının ve iki kardeşinin DEAŞ adına Suriye’de savaşırken hayatını kaybettiği de öğrenildi.
İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı Adana 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.(İHA)
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