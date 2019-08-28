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Dedesi ile balık tutmaya giden Suriyeli çocuk barajda boğuldu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde dedesi ile baraja balık tutmaya giden 10 yaşındaki Suriyeli çocuk, dengesini kaybederek düştüğü suda boğularak hayatını kaybetti.
Asayiş 28.08.2019, 18:14
Bursa’nın İnegöl ilçesinde dedesi ile baraja balık tutmaya giden 10 yaşındaki Suriyeli çocuk, dengesini kaybederek düştüğü suda boğularak hayatını kaybetti.
Dedenin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan aramadan sonuç alınamayınca durum AFAD ve deniz polisine bildirildi. Kısa sürede belirtilen yere gelen ekipler, kaybolan çocuğu bulmak için baraja daldı. Çocuğun cesedine kısa sürede ulaşılarak sudan çıkarıldı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni savcılığın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Dede Mervan Muhammed Aga ve olayı öğrenerek gelen yakınları göz yaşlarına boğuldu.(Salih Bakıcı - Seyfettin Aras/İHA)
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