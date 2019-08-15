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Dehşet saçtı: Polisi görünce satırı göle attı

Adana’da eli satırlı bir kişi kaldırımda oturan 3 kişiye saldırarak yaraladı. Olayı gerçekleştiren zanlı polisleri görünce satırı Seyhan Baraj Gölü’ne attı.

Asayiş 15.08.2019, 09:04
Dehşet saçtı: Polisi görünce satırı göle attı
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Adana’da eli satırlı bir kişi kaldırımda oturan 3 kişiye saldırarak yaraladı. Olayı gerçekleştiren zanlı polisleri görünce satırı Seyhan Baraj Gölü’ne attı.

Olay, Çukurova İlçesi Adnan Kahveci Bulvarı, Seyhan Baraj Gölü’nün havzasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 02.00 sularında kaldırım kenarında oturan ismi öğrenilemeyen 3 kişi, eli satırlı olan M.A.’ın saldırısına uğradı. Kendilerini savunmak için M.A.’ya direnen 3 kişi, vücutlarının çeşitleri yerlerinden satırla aldığı darbe sonucunda yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

POLİSLERİ GÖRÜNCE SATIRI BARAJ GÖLÜNE ATTI

Olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan M.A. polislerin geldiğini görünce elinde bulunan satırı Seyhan Baraj Gölüne attı. Ancak M.A.’ın satırı attığını gören polisleri şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.A. gazetecilerin neden saldırdın sorusuna,” Ben saldırmadım, onlar bana saldırdı” yanıtını verdi.

Olayda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken 2 kişide ayakta tedavi edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Süleyman Cenk İdaye /İHA)
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