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Demir korkuluklara sıkışan sevimli köpeği itfaiye kurtardı
Beyoğlu Cihangir’de bir binanın 5’inci katında balkon demirlerine sıkışan sevimli köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri köpeği kucağında aşağı indirirken, meraklı vatandaşlar kurtarma anını film izler gibi izledi.
Asayiş 29.08.2019, 09:05
Beyoğlu Cihangir’de bir binanın 5’inci katında balkon demirlerine sıkışan sevimli köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri köpeği kucağında aşağı indirirken, meraklı vatandaşlar kurtarma anını film izler gibi izledi.
VATANDAŞLAR O ANLARI FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ
Balkon demir korkuluklarında sıkışan köpeği kurtarmak için itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayı kimi vatandaşlar meraklı gözler ile film izler gibi izlerken, bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile kaydetti. İtfaiye personelinin kucağında aşağıya indirilen köpeğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.(İHA)
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