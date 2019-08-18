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Dengesini kaybedip Haliç Köprüsü’nden denize düştü, yolcu gemisi kurtardı 

Haliç Metro Köprüsü’nde yürüyen bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşen şahıs yolcu gemisinde bulunanlar tarafından kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Asayiş 18.08.2019, 18:25 18.08.2019, 21:58
Dengesini kaybedip Haliç Köprüsü’nden denize düştü, yolcu gemisi kurtardı 

Haliç Metro Köprüsü’nde yürüyen bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşen şahıs yolcu gemisinde bulunanlar tarafından kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olay saat 17.30 sıralarında Haliç Metro Köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Eymen T. Haliç köprüsünde yürüdüğü sırada bir anda dengesini kaybederek köprüden aşağıya düştü. Boğaz’a düşen şahsı gören vatandaşlar aşağıdan geçen gemilere seslerini duyurmak için çabalasa da başarılı olamadı. Bunun üzerine olay sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. 

YOLCU GEMİSİ DENİZE DÜŞEN ŞAHSI KURTARDI 

Denize çaresizce çırpınan vatandaşı gören bir kişi Haliç Metro Durağı’nın altında yer alan köprüden denize can simidi fırlattı. Can simidine tutunan Eymen T. bir süre daha suda çırpınmaya devam etti. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle denize düşen şahsın kurtarılma çalışmasına başlanıldı. Ekiplerin düşen şahsı aradığı sırada özel bir şirkete ait olan yolcu gemisi deniz düşen Eymen T.’nin yanına gelerek onu kurtarmaya çalıştı. Gemiden atılan halata tutunan şahıs, gemi içindekilerin halatı yukarıya doğru çekmesiyle kurtarıldı. 

DENİZDEN KURTARILAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI 

Yolcu gemisiyle kıyıya getirilen Eymen T., kıyıda hazır bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Eymen T. ambulansa alınarak İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

KURTARILMA ANI KAMERADA 

Denize düşen Eymen T’nin kurtarılma anlarını ise bir vatandaş saniye saniye cep telefonuna kaydetti. Görüntülerde, şahsın denizde çırpındığı ve çevredeki vatandaşların can simidi attığı, ardından da yolcu gemisinde bulunanlar tarafından kurtarıldığı görülüyor. 

“SUDA ÇIRPINDIĞINI GÖRÜNCE DİĞER GEMİLERE SESLENDİK” 

Olayın görgü tanığın Hüseyin Can, “Suya adamın düştüğünü söylediler, itfaiyeyi ve sağlık ekiplerini aradım. Suda çırpındığını görünce aşağıdan geçen gemilere seslendik ama duymadı kimse sesimizi. Bu yolcu otobüsündeki kaptan sağ olsun geldi aldı bizi halatı atıp adamı kurtardık. 30’lu yaşlarda tek bir kişi denize düşmüştü. Travma geçiriyordu” dedi. 

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. 

(İHA)

#Haliç Metro Köprüsü #yolcu gemisi kurtardı #Haliç Köprüsünden denize düştü #Dengesini kaybedip
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