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Denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kuzeni ile girdiği denizde dalgaların arasında kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Asayiş 10.09.2019, 16:13 10.09.2019, 16:54
Denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kuzeni ile girdiği denizde dalgaların arasında kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 8 Eylül saat 12.00 sıralarında Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Babalı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren M.E. (14) ve Emirhan Doğar (14) isimli kuzenler, bir anda dalgalara kapıldı. Olayı gören sahildeki vatandaşlar tarafından boğulma tehlikesi yaşayan çocuklardan M.E. kurtarılarak sahile çıkartılırken, Emirhan Doğar dalgaların arasında kayboldu. Vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan M.E., Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri ve cankurtaranlar denizde arama çalışmaları başlattı. Ekipler tarafından yapılan 4 saatlik çalışma, denizdeki dalgaların kuvvetinin artması nedeniyle durdu. Ertesi gün yapılan çalışmalardan da sonuç alınamadı. Bugün sabah saatlerinde başlatılan çalışmalarda helikopterle yapılan taramalar sırasında Emirhan Doğar’ın cesedi suyun üstünde görüldü. Ekipler tarafından Doğar’ın cenazesi botla karaya çıkartıldı. Erzurum’dan tatil için Kocaeli’nin Kandıra ilçesine geldiği öğrenilen Emirhan Doğar’ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#denizde boğuldu #çocuk #Kandıra
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