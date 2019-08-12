Denizde kaybolan genç, 1 buçuk saat sonra bulundu
Bostancı’da arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde kaybolan 16 yaşındaki genç, 1 buçuk saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından bulundu. Kalp masajının ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Bostancı’da arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde kaybolan 16 yaşındaki genç, 1 buçuk saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından bulundu. Kalp masajının ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, cankurtaran ekipleri ve DAK-SAR(Denizde Arama Kurtarma Ekipleri) sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saat süren arama çalışmaları sonucunda Efe Canbey Can, bulunarak kıyıya çıkarıldı. Yarım saat süren kalp masajının ardından ambulansa alınan genç, hastaneye kaldırıldı.
Efe Canbey Can’ın birlikte denize girdiği arkadaşı Kaan Kayabaşı, “Ben kayalıkların oradaydım. Bana arkadan bağırdılar Kaan bu tarafa yaklaş diye. Ben bu tarafa yaklaştığımda suya birkaç kere girdi 5-10 saniye kaldı, çıktı. ’Bir daha dalacağım’ dedi. Suya o dalışıyla yarım saat falan çıkmadı. Biz buralara geldik bize kimse inanmadı boğulduğuna. Ondan sonra polis geçiyordu. Direkt polise haber verdik. Sonra cankurtaranlar geldi” dedi.(İHA)
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