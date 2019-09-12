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Denize düşen yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Babadağ’dan yamaç paraşütüyle atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu denize düşerek hayatını kaybederken, yolcusu yedek paraşüt ile denize indi.
Asayiş 12.09.2019, 00:02 12.09.2019, 00:19
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Babadağ’dan yamaç paraşütüyle atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu denize düşerek hayatını kaybederken, yolcusu yedek paraşüt ile denize indi.
(Murat Yalçın/İHA)
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