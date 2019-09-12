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Denize düşen yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Babadağ’dan yamaç paraşütüyle atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu denize düşerek hayatını kaybederken, yolcusu yedek paraşüt ile denize indi.

Asayiş 12.09.2019, 00:02 12.09.2019, 00:19
Denize düşen yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Babadağ’dan yamaç paraşütüyle atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu denize düşerek hayatını kaybederken, yolcusu yedek paraşüt ile denize indi.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi’ne tatile gelen Rus uyruklu Mikhail Malyshev atlayış yapmak için yamaç paraşütü pilotu Ali Es ile birlikte Babadağ’ın bin 700 metre pistine çıktı. Hazırlıklarını tamamlayan ikili uçuş yaptı. Deniz üzerine gelen ikili henüz belirlenemeyen bir nedenle pilot Ali Es, paraşütten ayrılarak denize düştü. Yolcu Mikhail Malyshev ise açılan yedek paraşüt ile denize indi. Denize sert şekilde düşen Es’in hayatını kaybettiği belirlenirken, yolcu Malyshev de, koyda bulunan bir botla Kıdrak plajına çıkarıldı. Malyshev’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Es’in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

(Murat Yalçın/İHA)

#ali es #Rus uyruklu Mikhail Malyshev #muğla #yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti #Denize düşen yamaç paraşütçüsü
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