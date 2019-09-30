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Denizli’de 16 kilogram esrar ele geçirildi

Denizli’nin Çal ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Asayiş 30.09.2019, 21:10
Denizli’de 16 kilogram esrar ele geçirildi
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Denizli’nin Çal ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Çal İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ilçede son yılların en başarılı uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. Aldığı istihbarat üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Denizler Mahallesi’nde İ.A., isimli şahsın yaşadığı eve baskın düzenledi. Operasyonda, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Evde ayrıca ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonrası jandarma ekipleri İ.A., isimli şahsı gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Çal Devlet Hastanesi’ne götürülen İ.A., ardından sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(İHA)
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