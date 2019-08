Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.25’te merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği 7,09 kilometre olarak belirtildi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem paniğe yol açarken, bazı ev ve iş yerlerinde hasar oluştuğu öğrenildi.

6 büyüklüğündeki depremden 5 dakika önce yine aynı merkezli 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedilirken, artçı sarsıntılar da sürüyor.

Denizli’nin Balkan ilçesinde meydana gelen 6.5 şiddetindeki deprem Manisa’nın Kula ilçesinde de hissedilirken, deprem anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Ege Bölgesi adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Öğleden önce İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Denizli’nin Çardak ilçesinde 4.2 ve Balkan ilçesinde ise 6.5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Deprem Manisa’nın Denizli il sınırlarına yakın bölgelerde de hissedildi.

Manisa’nın Kula ilçesinde de hissedilen deprem sonrası yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir telefoncu dükkanının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde telefoncu dükkanında çalışanlar depremi hissettikten sonra dışarı çıktı.

Deprem sonucu Manisa ve ilçelerinde bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi. (İHA)

Denizli’deki depremde 5 kişi yaralandı

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25’te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7,09 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı nedeniyle 5 kişi yaralandı. Konuyla ilgili Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, “8 Ağustos 2019 tarihinde saat 14.25’te merkez üstü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Valiliğimiz koordinasyonunda Bozkurt Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar deprem bölgesine intikal etmiş ve çalışmalara derhal başlanmıştır. Meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı tespit edilmemiş olup, Çardak ilçemizde 5 vatandaşımızda da hafif yaralanmalar tespit edilmiştir. Bozkurt Kaymakamlık binası da hasar meydana geldiği için boşaltılmıştır” denildi.

Açıklamada, ilgili tüm kurumların eşgüdüm içerisinde çalıştığı ve ortaya çıkan ihtiyaçların anında giderildiği kaydedilerek, “Acıpayam İlçesindeki okullarımız tatil edilmekle birlikte İl merkezinde eğitim devam etmektedir. Doğru ve gerçek bilgiler Valiliğimiz tarafından açıklanacaktır. Valiliğimiz dışındaki bilgilere itibar edilmemesi rica olunur. Depremden zarar gören ve yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

Depreme Neden Olan Etkenler (Bilgi Kutusu)

Deprem nedenleri temel olarak açıklanmak gerekirse, fay hatlarının hareketlenmesidir. Bu nedenle deprem meydana gelen ülkelerin fay hatları üzerinde kurulu olduğu görülür. Deprem bir doğa olayı olduğundan, insanların kontrolü dışındadır. Depremin ne zaman, nerede ve hangi şiddette olacağı önceden bilinip kontrol edilemez. Fakat depreme karşı önlem alarak, depremin zararlarına karşı kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabiliriz. Yapılan araştırmalara göre çok sayıda deprem meydana gelen ülkelerde can ve mal kaybı yaşanma oranı azdır. Bunun sebebi insanların bilinçli olarak hareket etmeleri ve potansiyel depremlere karşı hazırlıklı olmalarıdır.

Depremden Korunmak için Neler Yapmalıyız?

Depremden korunmak için her bireyin yerine getirmesi gereken bir takım sorumluluklar bulunur. Her şeyden önce her evde mutlaka bir tane deprem çantası bulunmalıdır. Bu çantanın içinde kişi sayısına göre hazırlanmış olan;

İlk yardım malzemeleri

Kuru yiyecek

Battaniye

Aydınlatma

Para

Su bulundurulmalıdır.

Deprem çantası deprem anında mutlaka herkes tarafından kolay ulaşılan bir yerde bulunmalıdır.

Depremde Neler Yapılır?

Deprem yapılması gerekenler arasında ilk sırada paniklememek yer alır. Yapılan araştırmalara göre deprem sırasında can kaybı yaşanmasındaki en önemli sebep insanların sakinliğini koruyamayarak paniklemeleridir. Deprem olduğu sırada mümkün olan en güvenli yeri bulmalı ve burada hayat üçgeni pozisyonuna girmeliyiz. Deprem sarsıntısı olduğu zaman panikle etrafa saldırmamalı, sarsıntının geçmesini beklemeliyiz.

Depremden Korunmak için Bilinçli Bireyler Olmalıyız

Deprem önlemleri bilmek için her bireyin belli bir bilinç düzeyinde olması beklenir. Bunun için depremde ne yapmamız gerektiğini gösteren kaynakları okumalı, bu bilgileri hayatımıza geçirmeliyiz.

İlk yardım eğitimi almak, depremin zararlarını en aza indirmemize yardımcı olabilir. İlk yardım derslerini almak için başvuru yapabileceğiniz sayısız platform bulunur. Bu platformların bir çoğu ücretsiz hizmet vermektedir. Hatta online olarak alabileceğiniz programlar sayesinde evinizden çıkmanıza dahi gerek kalmaz.

Deprem çantası oluşturarak deprem olması halinde kendinizi ve ailenizi koruyabilirsiniz. Deprem çantasının içinde ilk yardım malzemeleri, yiyecek, aydınlatma, bir miktar para ve su bulunmalıdır. Çanta uygun yerde olmalıdır.