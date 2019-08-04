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Denizli’de bir fabrikada büyük bir yangın çıktı
Denizli Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. Yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Asayiş 04.08.2019, 21:45
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