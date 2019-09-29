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Günün özeti - 29-09-2019
60 metrelik uçuruma yuvarlandı

Denizli’de ev yangını itfaiye ekibi müdahale ediyor

Denizlide üç katlı bir binada çıkan yangında çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Alevler metrelerce göğe yükselirken yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. Binada kalanların olup olmadığı ise bilinmiyor.

Asayiş 29.09.2019, 18:35 29.09.2019, 18:39
Denizli’de ev yangını itfaiye ekibi müdahale ediyor

Denizlide üç katlı bir binada çıkan yangında çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Alevler metrelerce göğe yükselirken yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. Binada kalanların olup olmadığı ise bilinmiyor.

(İHA)

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