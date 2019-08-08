Denizli’deki deprem Eskişehir’i de etkiledi

Merkez üssü Denizli olan 5.7 şiddetindeki deprem Eskişehir’de de hissedildi.

Denizli’de 14:19 civarında hissedilen deprem, civar illerde de hissedildi. Merkez üssü Denizli’nin Bozkurt ilçesi olan deprem Eskişehir’de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre depremin merkez üssündeki büyüklüğü 5.7 derece oldu. Yaklaşık 10 saniye boyunca hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı.

(İHA)