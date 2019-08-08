Denizli’deki depremde 5 kişi yaralandı

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25’te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7,09 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı nedeniyle 5 kişi yaralandı. Konuyla ilgili Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, “8 Ağustos 2019 tarihinde saat 14.25’te merkez üstü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Valiliğimiz koordinasyonunda Bozkurt Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar deprem bölgesine intikal etmiş ve çalışmalara derhal başlanmıştır. Meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı tespit edilmemiş olup, Çardak ilçemizde 5 vatandaşımızda da hafif yaralanmalar tespit edilmiştir. Bozkurt Kaymakamlık binası da hasar meydana geldiği için boşaltılmıştır” denildi.

ACIPAYAM’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Açıklamada, ilgili tüm kurumların eşgüdüm içerisinde çalıştığı ve ortaya çıkan ihtiyaçların anında giderildiği kaydedilerek, “Acıpayam İlçesindeki okullarımız tatil edilmekle birlikte İl merkezinde eğitim devam etmektedir. Doğru ve gerçek bilgiler Valiliğimiz tarafından açıklanacaktır. Valiliğimiz dışındaki bilgilere itibar edilmemesi rica olunur. Depremden zarar gören ve yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

(İHA)