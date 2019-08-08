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Deprem Çardak Havalimanında da hasara yol açtı
Denizli’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem Çardak Havalimanında da hasara yol açtı.
Asayiş 08.08.2019, 16:34 08.08.2019, 16:48
Denizli’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem Çardak Havalimanında da hasara yol açtı.
Denizli’nin Bozkurt ilçesi merkezli saat 14.25’te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Denizli Çardak Havalimanında hasara yol açtı. Kulede camlar kırılırken, teknik ekipmanlar ve bilgisayarlar devrildi, tavan ışıkları aşağı düştü. Görevlilerse hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri aldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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