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Deprem oldu sanıp camdan atlamaya kalkıştı

Avcılar’da dün belediyede çalışan bir kadın deprem olduğunu sanınca cama çıkarak atlamaya çalışmıştı. Yaşanan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Asayiş 02.10.2019, 09:32 02.10.2019, 09:55
Deprem oldu sanıp camdan atlamaya kalkıştı
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Avcılar’da dün belediyede çalışan bir kadın deprem olduğunu sanınca cama çıkarak atlamaya çalışmıştı. Yaşanan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Avcılar Belediyesinde meydana geldi. İddiaya göre, büro içinde bir anda eşyanın sallanmasını deprem sanan kadın çalışan kendini camın önüne attı. Camın önündeki çıkıntıya ayaklarını koyan K.K. atlamaya kalkıştığı esnada diğer çalışanlar duruma engel oldu. Yaşanan olay sonrası ikna edilen K.K. binanın girişinde bekleyenler tarafından kontrollü olarak yere indirildi. Olay anına ilişkin cep telefonu kamerası ile çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde K.K.’nın camın önündeki çıkıntının üzerinde durduğu, diğer belediye çalışanlarının kadını ikna ederek kontrollü olarak aşağı indirdiği görülüyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#deprem #avcılar #Deprem oldu sanıp camdan atlamaya kalkıştı
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