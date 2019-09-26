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Depremde caminin minaresi yıkıldı

İstanbul’da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Avcılar’daki bir caminin minaresi yıkıldı.

Asayiş 26.09.2019, 14:44 26.09.2019, 15:08
Depremde caminin minaresi yıkıldı

İstanbul’da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Avcılar’daki bir caminin minaresi yıkıldı.

İstanbul’da 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Silivri açıklarında saat 13.59’da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Bazı binalar depremde hasar gördü. Avcılar’da bir caminin minaresi deprem nedeniyle yıkıldı.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#asayiş #istanbul #deprem
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