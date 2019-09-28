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Depremde çatlaklar oluşan binadan vatandaşlar taşınıyor

5.8’lik depremin ardından Esenyurt’ta kolonları çatlayan binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Bugün binaya gelen vatandaşlar, zabıta ekiplerinin kontrolünde eşyalarını binadan boşaltarak taşındı. Bina drone ile havadan da görüntülendi.

Asayiş 28.09.2019, 11:46 28.09.2019, 11:55
Depremde çatlaklar oluşan binadan vatandaşlar taşınıyor
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5.8’lik depremin ardından Esenyurt’ta kolonları çatlayan binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Bugün binaya gelen vatandaşlar, zabıta ekiplerinin kontrolünde eşyalarını binadan boşaltarak taşındı. Bina drone ile havadan da görüntülendi.

Silivri açıklarında önceki gün meydana gelen 5.8’lik depremin ardından kent genelinde birden çok binada hasar meydana gelmişti. Yaşanan depremin ardından Avcılar ve Esenyurt’ta hasar gören binalar mühürlenmişti. Mühürlenen binalar arasında Esenyurt 66’ncı sokakta bulunan 4 katlı bina da yer aldı. Bina sakinleri kolonları çatlayan binadaki eşyalarını bugün taşımaya başladı.

Riskli görülen binadan ekiplerin karot örneği alınacağı öğrenilirken, binanın iç kısmında da çatlaklar olduğu söylenildi. Öte yandan bina, drone ile havadan da görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#vatandaş #bina #istanbul #asayiş #deprem
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